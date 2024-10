Bomba d’acqua e frana fiume di fango e massi invade tutto cavi elettrici tranciati

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Emergenza a Stromboli piccolo borgo di Ginostra, dopo la pioggia caduta abbondantemente nelle ultime ore. Dalla montagna, insieme alle acque torrenziali e al, sono venuti giùe pietre che, lungo il loro percorso, hanno tranciato, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Impraticabili le strade e danneggiata la parte bassa del villaggio. “Abbiamo bisogno, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, di un intervento urgente – sottolinea Gianluca Giuffrè, che vive a Ginostra. Con questa situazione, in caso di eruzione del vulcano, non ci sarebbe permesso di metterci in salvo”. Nubifragio a Ginostra : borgo senza luce e danni Case invase dale viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli. Una cinquantina ini residenti rimasti bloccati all’interno delle proprie abitazioni.