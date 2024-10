Ilnapolista.it - Baresi a tutto tondo: «A Theo e Leao direi di ritenersi fortunati. Non dimenticherò mai Napoli-Milan dell’88»

(Di sabato 19 ottobre 2024): «Adi non dimenticare dove sono. Nonmai» Francoha rilasciato una lunga intervista a SportWeek, inserto della Gazzetta. L’ex campioneista ha svariato tra tanti temi, tra cui l’uscita del suo prossimo libro Ancora in gioco oltre che le tematiche più spinose relative all’attualità rossonera: la leadership di Fonseca, il comportamento tecnico e temperamentale diHernandez e Rafa, ile la sua storia inseriti in un “Grande Tempo” dove conta solo lo stemma, i canoni valoriali della squadra vincente e non strettamente l’oggi.si racconta e “bacchetta”Di seguito un estratto dell’intervista succitata: Perché non va aello, per far sentire cosa significa essere il? «Perché non è il mio ruolo. Non è compito mio.