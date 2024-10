Ilrestodelcarlino.it - Barbara, missione impossibile a Fermignano

(Di sabato 19 ottobre 2024) A casa della capolista. IlMonserra nel pomeriggio salirà aper sfidare la Fermignanese che guarda tutti dall’alto, da sola, nel girone A di Promozione. La squadra di Mancini è in serie positiva da tre giornate con una vittoria e due pareggi, l’ultimo interno contro la Jesina. Nelle ultime tre uscite invece ha rimediato un solo punto il Marina che oggi torna a giocare in casa per cercare di cogliere bottino pieno contro il Villa San Martino. Nel programma della 7^ giornata spiccano due derby. Quello tra Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo (a tre soli giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Coppa Italia che ha visto prevalere il Moie 3-2), con i primi affamati di punti e gol in campionato (solo una rete realizzata in sei partite), mentre la Vigor vorrà proseguire la striscia di risultati positivi.