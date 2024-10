Tvpertutti.it - Ballando, che pagliacciata! Bruganelli eliminata e salvata: decide Carlucci

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella quarta puntata dicon le Stelle Soniaè statae poidalla gara. In coppia con Carlo Aloia, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha perso allo spareggio contro Alan Friedman e Giada Lini, in una sfida che ha sollevato più di qualche sospetto. Nonostante il tentativo di chiedere aiuto Antonella Fiordelisi, il pubblico non ha salvato la, che ha ottenuto solo il 49% dei voti nello spareggio contro Alan Friedman e la sua compagna di ballo Giada Lini (51%). Se gran parte del pubblico (come si evince sul web) non la vuole come concorrente di, Soniaè statadalla wild card di Sara Di Vaira che fa parte della tribuna del popolo insieme a Simone Di Pasquale.