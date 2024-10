‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, Anna Ferzetti e il lato «umano» del giornalismo (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attesissima serie Avetrana – Qui non è Hollywood – diretta da Pippo Mezzapesa e scritta dallo stesso Mezzapesa insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni – arriverà su Disney+ il 25 ottobre. Presentata in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la serie racconta il delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti – ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima – Avetrana – Qui non è Hollywood propone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’attesissima serie Avetrana – Qui non è Hollywood – diretta da Pippo Mezzapesa e scritta dallo stesso Mezzapesa insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni – arriverà su Disney+ il 25 ottobre. Presentata in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la serie racconta il delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti – ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima – Avetrana – Qui non è Hollywood propone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.

‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ : trama - cast e quando in streaming - Non vorrei esprimermi, in questo momento, ma insieme con i miei avvocati nei prossimi giorni decideremo se procedere per vie legali“. Sta per arrivare una delle serie più discusse del momento ‘Avetrana – Qui non è Hollywood‘. Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla, sepolta in fondo a un pozzo dove verrà ritrovata dopo quarantadue giorni dalla sua scomparsa, in quello ... (Superguidatv.it)