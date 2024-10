Sport.quotidiano.net - Attenta Robur! L’attaccante Dionisi è carico: "Gara tra squadre forti, sappiamo cosa vogliamo"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Una partita molto sentita dai tifosi, sicuramente importante, ma non decisiva al fine del campionato, da affrontare nel migliore dei modi, con la voglia di vincere": e sì che Federico(nella foto), seicento presenze alle spalle sui campi da calcio, di derby ne sa qual. In maglia amaranto, contro il Siena, ci ha già giocato, sa quanto vale la sfida di domani. Al Livorno, squadra con cui ha centrato anche la promozione in Serie A, è tornato, 11 anni dopo, per centrare qualdi grande, perché perLivorno "è una seconda famiglia, una seconda casa". Come si gestisce un derby come quello dell’Artemio Franchi? "Cercando di dare il massimo. Cedere alle pressioni o all’ansia sarebbe un errore, perché rischieremmo di bloccarci. Noiquello che