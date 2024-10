Asia Argento a Verissimo | Morgan? Deve toccare il fondo per risalire Anthony? Dopo di lui nessuno

Asia Argento a Verissimo: ‚ÄúMorgan? Deve toccare il fondo per risalire. Anthony? Dopo di lui nessuno‚ÄĚ (Di sabato 19 ottobre 2024) Una vita segnata da luci ed ombre, ma vissuta sempre al massimo: Asia Argento non ha mai nascosto i suoi demoni, e allo stesso modo non si √® sottratta quando √® stata chiamata a condividere con il pubblico anche i suoi momenti felici. Fedele e coerente con s√© stessa, si √® confessata a cuore aperto a Verissimo, parlando a Silvia Toffanin della sua ritrovata serenit√† e dei suoi amori tormentati. Asia Argento a Verissimo: ‚ÄúOgni giorno √® un miracolo‚ÄĚ Dopo anni difficili e dolorosi, Asia Argento sta vivendo un momento molto felice. Il merito √® senza dubbio dell‚Äôaffetto dei figli, ma anche della battaglia vinta contro le sue dipendenze, come ha raccontato entrando nello studio di Verissimo: ‚ÄúSono tre anni e quattro mesi da quando sono uscita dalla dipendenza. Li conto tutti, perch√© per me adesso ogni giorno √® un miracolo. Dilei.it - Asia Argento a Verissimo: ‚ÄúMorgan? Deve toccare il fondo per risalire. Anthony? Dopo di lui nessuno‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una vita segnata da luci ed ombre, ma vissuta sempre al massimo:non ha mai nascosto i suoi demoni, e allo stesso modo non si √® sottratta quando √® stata chiamata a condividere con il pubblico anche i suoi momenti felici. Fedele e coerente con s√© stessa, si √® confessata a cuore aperto a, parlando a Silvia Toffanin della sua ritrovata serenit√† e dei suoi amori tormentati.: ‚ÄúOgni giorno √® un miracolo‚ÄĚanni difficili e dolorosi,sta vivendo un momento molto felice. Il merito √® senza dubbio dell‚Äôaffetto dei figli, ma anche della battaglia vinta contro le sue dipendenze, come ha raccontato entrando nello studio di: ‚ÄúSono tre anni e quattro mesi da quando sono uscita dalla dipendenza. Li conto tutti, perch√© per me adesso ogni giorno √® un miracolo.

Asia Argento a Verissimo : ‚ÄúTre anni senza alcol - un miracolo‚ÄĚ - Asia Argento, ospite di Verissimo nella puntata di oggi, risponde alla domande di Silvia Toffanin. Morgan? Deve toccare il fondo per rinascere". L'attrice racconta il suo [‚Ķ]. E' un miracolo. L'attrice ospite di Silvia Toffanin: "Sono grata di essere sobria, in piedi e in salute, viva" "Sono sobria da 3 anni, 4 mesi e 2 settimane. (Sbircialanotizia.it)

Asia Argento su Morgan : ‚ÄúEra ossessionato da Angelica Schiatti. X Factor non lo ha aiutato perch√©‚Ķ‚ÄĚ - Tendo a vedere catastrofi, pensare al peggiore scenario. Mi aveva parlato tramite messaggi di questa ragazza. Se non glielo permettono non gli fanno un favore. Mi capita di ricadere nella paura e nella rabbia, che fanno parte di me. Mi capita di vedere le persone che bevono per capire quanto bevono, se lasciano qualcosa nel bicchiere. (Isaechia.it)

Le dure parole di Asia Argento - dopo mesi di silenzio : "Lo stalking? Morgan era ossessionato da quella ragazza" - Negli ultimi mesi Morgan è stato al centro delle polemiche perché accusato di stalking ai danni della ex compagna Angelica Schiatti. In molti hanno commentato le vicende giudiziarie del cantante, ma a parlare oggi è Asia Argento, a sua volta ex dell'artista in passato. "Su stalking non ne so... (Today.it)