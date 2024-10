1a Giornata caregiver e inclusione sociale, confronto per co-progettare il futuro (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande partecipazione ed entusiasmo a Roma per la 1a Giornata del caregiver e dell’inclusione sociale, l’evento organizzato dalla Regione Lazio e fortemente voluto da Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio). Sono stati due giorni di confronto tra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazione sociale L'articolo 1a Giornata caregiver e inclusione sociale, confronto per co-progettare il futuro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grande partecipazione ed entusiasmo a Roma per la 1adele dell’, l’evento organizzato dalla Regione Lazio e fortemente voluto da Massimiliano Maselli (Assessore all’e servizi alla persona della Regione Lazio). Sono stati due giorni ditra istituzioni, associazioni delle famiglie, terzo settore, associazioni della cooperazioneL'articolo 1aper co-ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

