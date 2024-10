Yacht Club di Monaco, si sfidano giovani velisti da tutta Europa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con tutte le 120 gare completate il secondo giorno, l’Optimist European Team Racing Championship 2024 procede a un ritmo sostenuto nelle acque monegasche, appena fuori dallo Yacht Club de Monaco. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. Siamo rimasti colpiti dall’intensità delle competizioni e dal livello di impegno di ogni squadra”, ha affermato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM. “Le acque monegasche offrono condizioni tecniche impegnative e vedere questi giovani velisti affrontare le diverse sfide con tanta determinazione e passione è fonte di ispirazione”. Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ??secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione. Dietro questo trio di testa, la competizione è serrata. Lapresse.it - Yacht Club di Monaco, si sfidano giovani velisti da tutta Europa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con tutte le 120 gare completate il secondo giorno, l’Optimist European Team Racing Championship 2024 procede a un ritmo sostenuto nelle acque monegasche, appena fuori dallode. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riuniscetalenti da. Siamo rimasti colpiti dall’intensità delle competizioni e dal livello di impegno di ogni squadra”, ha affermato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM. “Le acque monegasche offrono condizioni tecniche impegnative e vedere questiaffrontare le diverse sfide con tanta determinazione e passione è fonte di ispirazione”. Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ??secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione. Dietro questo trio di testa, la competizione è serrata.

