“X Factor”, colpo si scena su Manuel Agnelli: elimina Beatrice, poi la proposta che spiazza (Di venerdì 18 ottobre 2024) News tv. “X Factor”, Manuel Agnelli elimina Beatrice e le fa una super proposta. X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Dal 2024 la conduzione è stata affidata alla famosa cantante italiana Giorgia. I giudici di X Factor 2024 sono: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Agli Home Visit a X Factor 2024, Manuel Agnelli ha scelto di eliminare Beatrice Fita, non ancora pronta per il programma secondo il giudice. Poi, però, l’artista le ha fatto una proposta incredibile. ( dopo le foto) Leggi anche: “X Factor”, tutti in lacrime per Mimì: la giuria resta senza parole (VIDEO) Leggi anche: “X Factor 2024”, cambia tutto: l’importante novità nelle audizioni Leggi anche: “Distrutta dalla vita”: Emma, il dramma prima di prendere l’aereo Leggi anche: “Hanno capito altro”. Tvzap.it - “X Factor”, colpo si scena su Manuel Agnelli: elimina Beatrice, poi la proposta che spiazza Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) News tv. “X”,e le fa una super. Xè la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X. Dal 2024 la conduzione è stata affidata alla famosa cantante italiana Giorgia. I giudici di X2024 sono: Achille Lauro, Jake La Furia,e Paola Iezzi. Agli Home Visit a X2024,ha scelto direFita, non ancora pronta per il programma secondo il giudice. Poi, però, l’artista le ha fatto unaincredibile. ( dopo le foto) Leggi anche: “X”, tutti in lacrime per Mimì: la giuria resta senza parole (VIDEO) Leggi anche: “X2024”, cambia tutto: l’importante novità nelle audizioni Leggi anche: “Distrutta dalla vita”: Emma, il dramma prima di prendere l’aereo Leggi anche: “Hanno capito altro”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024 - Manuel Agnelli elimina (a sorpresa) Beatrice Fita che ci rimane male - ma le promette : “Suonerai con me nel mio locale”. I due si abbracciano - Per la squadra di Achille Lauro, hanno guadagnato un posto per i Live: i Patagarri, che hanno proposto un loro inedito dal titolo “La banca in pieno centro”, Lorenzo Salvetti, con una cover piano e voce di “Le parole più grandi” di Coez e la band Les Votives, che ha riadattato in chiave rock “Città vuota” di Mina. (Ilfattoquotidiano.it)

X Factor 2024 - Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita : “Vieni a suonare nel mio locale”. Cos’è Germi - La ragazza ha talento, si vede e si sente. Il locale è molto piccolo, ma ha tutto quello che serve ovvero un palco per la musica dal vivo. Cominci a crescere, ti fai un bel po' di esperienza e hai tutto il tempo per diventare, secondo me, la bomba che puoi essere. E in tanti si sono chiesti che tipo di locale sia. (Ilgiorno.it)

Colpo di scena a X Factor - Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita e le dice : “Vieni a lavorare per me” - Agli Home Visit a X Factor 2024, Manuel Agnelli ha scelto i Punkcake, Mimì Caruso e Danielle Gasperini per la sua squadra dei Live. Continua a leggere . Poi, però, il risvolto inaspettato: "Non ti abbandono, vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale". A rimetterci è stata Beatrice Fita, non ancora pronta per il programma secondo il giudice. (Fanpage.it)