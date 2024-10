Vis, Kevin Cannavò discepolo di Machiavelli: "Quello che conta è soltanto il risultato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ormai sono il primo tifoso della Vis" sono queste le parole al miele con cui l’attaccante Kevin Cannavò descrive il suo rapporto con i colori biancorossi. "È da cinque anni che sto qui e anche l’anno scorso sono sempre stato in contatto con i tanti amici che ho in gruppo". Forse è anche questo il segreto del buon avvio di stagione della squadra pesarese. Un gruppo unito dove all’ interno si sono creati stretti legami d’amicizia che continuano anche fuori dal campo. Di questo gruppo Cannavò è indubbiamente un leader. Tornato dopo "una bellissima parentesi al Lumezzane", Kevin si è subito ripreso quel posto che nei quattro anni precedenti era sempre stato il suo. Lo aveva custodito gelosamente,con grinta e determinazione e con quelle sue classiche accelerazioni che han sempre fatto di lui un perno su cui poter contare. Ilrestodelcarlino.it - Vis, Kevin Cannavò discepolo di Machiavelli: "Quello che conta è soltanto il risultato" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ormai sono il primo tifoso della Vis" sono queste le parole al miele con cui l’attaccantedescrive il suo rapporto con i colori biancorossi. "È da cinque anni che sto qui e anche l’anno scorso sono sempre stato intto con i tanti amici che ho in gruppo". Forse è anche questo il segreto del buon avvio di stagione della squadra pesarese. Un gruppo unito dove all’ interno si sono creati stretti legami d’amicizia che continuano anche fuori dal campo. Di questo gruppoè indubbiamente un leader. Tornato dopo "una bellissima parentesi al Lumezzane",si è subito ripreso quel posto che nei quattro anni precedenti era sempre stato il suo. Lo aveva custodito gelosamente,con grinta e determinazione e con quelle sue classiche accelerazioni che han sempre fatto di lui un perno su cui poterre.

