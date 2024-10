"Vietato usare l'acqua potabile": l'ordinanza del sindaco di Francavilla che segnala valori oltre i limiti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, ha emesso un'importante comunicazione ai cittadini a seguito di un controllo di routine effettuato dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti che ha rilevato valori non conformi al consumo umano nell'acqua potabile. Il prelievo, avvenuto mercoledì 16 ottobre Chietitoday.it - "Vietato usare l'acqua potabile": l'ordinanza del sindaco di Francavilla che segnala valori oltre i limiti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildial Mare, Luisa Russo, ha emesso un'importante comunicazione ai cittadini a seguito di un controllo di routine effettuato dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti che ha rilevatonon conformi al consumo umano nell'. Il prelievo, avvenuto mercoledì 16 ottobre

Premio Russo a Francavilla al Mare - il sindaco : "Giusto omaggio ai giornalisti che rischiano la vita per raccontarci ciò che accade in guerra" - . . "L'11esimo Premio Russo ha centrato anche quest'anno l'obiettivo di portare avanti la memoria di mio cugino Antonio e rendere il giusto omaggio ai giornalisti che ogni giorno rischiano la vita per raccontarci ciò che accade in guerra", così il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, commenta. (Chietitoday.it)

L'ex sindaco Luciani denuncia lo stallo dei lavori del nido comunale a Francavilla al Mare - Antonio Luciani, ex sindaco di Francavilla al Mare, è intervenuto sulla situazione del nuovo nido comunale di Pretaro, segnalando le preoccupazioni di diversi residenti della zona. I lavori, finanziati nel 2022 e avviati con grande entusiasmo a inizio 2023, risultano ora fermi da mesi, senza... (Chietitoday.it)

Morte dell'operaio comunale Giancarlo Carulli a Francavilla al Mare : rinvio a giudizio per vicesindaco - due funzionari e l'elettricista dell'ente - Un¬†impianto di illuminazione¬†totalmente¬†fuori norma¬†e un¬†operaio non formato¬†per tali interventi¬†mandato a ripararlo come fosse un elettricista,¬†senza dispositivi di protezione individuale, tanto pi√Ļ necessari alla luce della¬†pericolosit√†¬†delle operazioni richieste, e con la¬†linea elettrica... (Chietitoday.it)