Uomini e Donne Raffaella Scuotto conferma la rottura con Brando Ephrikian | situazione delicata e il motivo

Raffaella Scuotto ha confermato la fine della sua relazione con Brando Ephrikian, nata all'interno del programma Uomini e Donne. Attraverso un messaggio pubblicato sulle sue Instagram Stories, Raffaella ha spiegato ai suoi fan che la storia con Brando è terminata, rivelando che la decisione è stata influenzata da "vari episodi successi" tra i due. Ha sottolineato che per lei tutto è stato sincero e reale, ma ha preferito non entrare nei dettagli della rottura. Nonostante la delicatezza della situazione, ha rassicurato i suoi sostenitori dicendo di essere serena e di star bene, chiedendo loro comprensione in questo momento difficile.

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto annuncia : “In seguito a vari episodi - io e Brando non stiamo più insieme” - Tutto ciò che ho vissuto, per me è stato reale e sincero e lo avete vissuto insieme a me. Pochi istanti fa Raffaella Scuotto ha condiviso su Instagram un post che annuncia la rottura tra lei e Brando Ephrikian: La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. (Isaechia.it)

