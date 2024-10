Umilia e minaccia l'ex compagna e la fa svenire, 29enne arrestato dai carabinieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 15 ottobre si presentò presso il luogo di lavoro della ex compagna e, alla presenza del datore di lavoro, degli altri dipendenti e di alcuni clienti, l’aggredì verbalmente, ingiuriandola e minacciandola di morte, fino a procurane uno svenimento. L’episodio, l’ultimo in ordine di tempo, è Casertanews.it - Umilia e minaccia l'ex compagna e la fa svenire, 29enne arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 15 ottobre si presentò presso il luogo di lavoro della exe, alla presenza del datore di lavoro, degli altri dipendenti e di alcuni clienti, l’aggredì verbalmente, ingiuriandola endola di morte, fino a procurane uno svenimento. L’episodio, l’ultimo in ordine di tempo, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non accetta la fine della storia : minaccia l'ex compagna - le amiche e il datore di lavoro - Molestie per telefono e messaggio, con anche offese di persona. E’ finito, così, in manette martedì pomeriggio un 52enne (pregiudicato) comacchiese, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara per il reato di atti... (Ferraratoday.it)

Non accetta la fine della storia : minaccia l'ex compagna - le amiche e il datore di lavoro - Molestie per telefono e messaggio, con anche offese di persona. E’ finito, così, in manette martedì pomeriggio un 52enne (pregiudicato) comacchiese, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara per il reato di atti... (Ferraratoday.it)

L’ex compagna di Genovese. Sconterà la pena al lavoro - Con l’ex fidanzato con cui ha condiviso giochi estremi, droga, e party nella ormai famigerata “Terrazza Sentimento“ non ha più alcun rapporto e durante le udienze sono sempre entrati in aula in momenti diversi senza incrociarsi, o, in alcuni casi senza nemmeno incrociare il loro sguardo. È stata convertita così la pena di un anno di reclusione inflitta lo scorso luglio dalla gup Chiara Valori a ... (Ilgiorno.it)