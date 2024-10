Tradimenti o problemi sessuali? Una startup cura i cuori infranti: ecco come funziona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si attesta intorno ai due milioni, il numero di divorziati in Italia nel 2023. L’Istat ha segnalato che dal 2015 al 2023 le separazioni sono aumentate e il 2024 potrebbe confermare questo trend in crescita. Ma come si supera una rottura o un tradimento? Rivolgersi ad un medico specialista, un coach o uno psicologo, può Sbircialanotizia.it - Tradimenti o problemi sessuali? Una startup cura i cuori infranti: ecco come funziona Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si attesta intorno ai due milioni, il numero di divorziati in Italia nel 2023. L’Istat ha segnalato che dal 2015 al 2023 le separazioni sono aumentate e il 2024 potrebbe confermare questo trend in crescita. Masi supera una rottura o un tradimento? Rivolgersi ad un medico specialista, un coach o uno psicologo, può

La cometa del secolo C/2023 A3 ha sviluppato un’anticoda : emersi anche magnifici dettagli della chioma - La "cometa del secolo", formalmente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), continua a dare spettacolo nel cielo regalando immagini meravigliose, come quelle delle calotte paraboliche di polveri e detriti rilasciate dal nucleo. L'astro chiomato ha sviluppato anche una bellissima anticoda.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Con ottobre torna la Fiera agricola. Appuntamento nel fine settimana e resterà in centro come nel 2023 - La Fiera agricola di ottobre, alla 541esima edizione, si terrà nel prossimo fine settimana. L’apertura ufficiale sarà sabato alle 10. Dunque, a fronte del fatto che senza la presenza di animali lo spazio fiera sarebbe risultato spoglio, abbiamo optato per riproporre la Fiera in centro, soluzione che lo scorso anno è risultata molto apprezzata sia dai cittadini sia dagli espositori. (Ilgiorno.it)

La piazza Transalpina come simbolo di unione culturale tra Italia e Slovenia alla Frankfurter Buchmesse 2023 - L’obiettivo di questa discussione è quello di esplorare le collaborazioni che possono rafforzare i legami culturali e sociali tra le due sponde del confine, testimonianza di una governance locale che si basa sull’integrazione e sull’unione di culture. Un allestimento simbolico all’interno del padiglione Italia Presso il padiglione Italia, l’allestimento dedicato alla piazza Transalpina offre una ... (Gaeta.it)