The Family 2 replica puntata in streaming 18 ottobre 2024 – Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 18 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna la polizia informa la famiglia che Ergun potrebbe essere stato ucciso. Aslan e Devin nutrono sospetti sia verso Hülya che verso Sermet, amico e partner di Ergun. Decidono di investigare senza prendere provvedimenti fino a quando non avranno certezze sull'identità del colpevole.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 18 Ottobre
La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45.

The Family 2 - replica puntata in streaming 17 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – giovedì 17 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Ecco il video Mediaset relativo il trentaquattresimo episodio. Aslan trova un modo molto efficace per sbarazzarsi della presenza ingombrante di Bedri che interferisce nei suoi affari al porto. (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 17 Ottobre
Viene scoperto che la morte di Ergun non è stata un incidente, ma un omicidio, a causa dei freni manomessi.