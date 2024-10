Lanazione.it - Spina, la stagione. I magnifici sette da Pivetti a Zorzi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una dopo l’altra si svelano le stagioni dei teatri della provincia. Si riapre il sipario del Teatro Comunale Marioa Castiglion Fiorentino gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci: dal 20 novembre al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per unache promette intrattenimento, divertimento e pensiero, come suggerisce lo stesso titolo, “A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!”. Al via il 20 novembre, con la compagnia Stivalaccio Teatro che presenta Il malato immaginario - L’ultimo viaggio, riscrittura del classico di Molière diretta da Marco Zoppello, sul palco insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota.