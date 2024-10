Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell’evento esibizione Six Kings Slam in programma domani, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità con Djokovic è stata uno dei pilastri dello sport negli ultimi 15 anni e ci sarà un incontro finale in Arabia Saudita. Nadal, che non giocava dalle Olimpiadi, è stato battuto 6-3, 6-3 dal connazionale Carlos Alcaraz nella semifinale a Riad. Djokovic, secondo classificato a Shanghai la scorsa settimana, ha perso 6-2, 6-7 (0-7), 6-4 contro Jannik Sinner nell’altra semifinale. Un’ultima sfida dopo le loro battaglie nel corso degli anni, con la coppia che si è incontrata 60 volte a livello Atp Tour e Grande Slam. .com - Six Kings Slam, a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafaele Novaknella finalina per il terzo e quarto posto nell’evento esibizione Sixin programma domani, sabato 19 ottobre. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera incredibile. La sua rivalità conè stata uno dei pilastri dello sport negli ultimi 15 anni e ci sarà un incontro finale in Arabia Saudita., che non giocava dalle Olimpiadi, è stato battuto 6-3, 6-3 dal connazionale Carlos Alcaraz nella semifinale a, secondo classificato a Shanghai la scorsa settimana, ha perso 6-2, 6-7 (0-7), 6-4 contro Jannik Sinner nell’altra semifinale. Un’ultimadopo le loro battaglie nel corso degli anni, con la coppia che si è incontrata 60 volte a livello Atp Tour e Grande

Il Six Kings Slam è un incubo persino peggiore di quanto pensassimo - Un contratto che gli è costato diverse critiche in Spagna, soprattutto perché Nadal rappresenta certi valori che si presumeva non potessero essere negoziati. Senza ipocrisie, accettiamo tutti che questi atleti vengano pagati molto per offrirci il loro spettacolo. È sembrato il sintomo che i soldi possono comprare tutto, ma non la capacità minima di saper inquadrare un campo. (Ultimouomo.com)

Six Kings Slam - Sinner-Alcaraz per una grande finale e un ricco montepremi - Alcaraz ha battuto Rafael Nadal con il risultato di 6-3, 6-3. Dovevo restare concentrato e cercare di giocare il mio miglior tennis per batterlo. it è su GOOGLE NEWS. La partita si giocherà domani 20 ottobre alle ore 20 italiane. Foto internazionalibnlditalia. Ovviamente Rafa è stato fuori dal circuito, nel tennis devi giocare per sentirti bene in campo. (Ilfaroonline.it)

