Siena nubifragio e salvataggio eroico | autista di bus mette in salvo un uomo e un bambino

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri sera, giovedì 17 ottobre,è stata colpita da un violento. Le strade allagate hanno bloccato il traffico, creando scene di panico in diverse zone della città. In mezzo a tutto questo caos, undi bus si è trasformato in eroe, salvando une unintrappolati nella loro auto.Leggi anche: Toscana, esonda il fiume Elsa: 70 persone evacuate, chiuse le strade Erano le 19:45 quando aè iniziato a piovere fortissimo. Via Aldo Moro, nel quartiere di San Miniato, si è trasformata in un fiume. Mentre percorreva la strada a bordo del bus urbano della linea S10, Giuseppe Cangialosi,di Autolinee Toscane, ha notato una Fiat Punto ferma nella carreggiata. Il motore dell’auto era andato in panne a causa dell’acqua che aveva invaso la strada.