Schlein, vergognoso i ministri in piazza contro i magistrati (Di venerdì 18 ottobre 2024) "E' vergognoso che tre ministri scendano in piazza contro la magistratura", con Pm "messi sotto scorta per l'odio che questa destra fomenta". Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, durante la direzione del Pd a proposito della manifestazione della Lega a Palermo nel corso dell'udienza Open Arms. Quotidiano.net - Schlein, vergognoso i ministri in piazza contro i magistrati Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "E'che trescendano inla magistratura", con Pm "messi sotto scorta per l'odio che questa destra fomenta". Lo ha detto la segretaria Dem, Elly, durante la direzione del Pd a proposito della manifestazione della Lega a Palermo nel corso dell'udienza Open Arms.

