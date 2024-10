Scelte di Formazione di D’Aversa per la Gara contro il Napoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa, si trova a dover valutare alcuni elementi importanti in vista della prossima Gara contro il Napoli, prevista per domenica. Dopo la partita contro la Roma, che ha offerto indicazioni preziose, ci sono alcune novità sia in termini di infortuni che di possibili ritorni in squadra. Zurkowski verso la Prima Convocazione Una delle novità più interessanti riguarda Szymon Zurkowski, che sembra essere vicino alla prima convocazione della stagione. Il centrocampista polacco, reduce da un periodo fuori dai campi per infortunio, potrebbe finalmente tornare a disposizione di D’Aversa. Questo potrebbe rappresentare un’importante aggiunta per il centrocampo dell’Empoli, considerando le sue qualità tecniche e la sua capacità di inserimento, caratteristiche che potrebbero rivelarsi cruciali contro una squadra come il Napoli. Terzotemponapoli.com - Scelte di Formazione di D’Aversa per la Gara contro il Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore dell’Empoli, Roberto, si trova a dover valutare alcuni elementi importanti in vista della prossimail, prevista per domenica. Dopo la partitala Roma, che ha offerto indicazioni preziose, ci sono alcune novità sia in termini di infortuni che di possibili ritorni in squadra. Zurkowski verso la Prima Convocazione Una delle novità più interessanti riguarda Szymon Zurkowski, che sembra essere vicino alla prima convocazione della stagione. Il centrocampista polacco, reduce da un periodo fuori dai campi per infortunio, potrebbe finalmente tornare a disposizione di. Questo potrebbe rappresentare un’importante aggiunta per il centrocampo dell’Empoli, considerando le sue qualità tecniche e la sua capacità di inserimento, caratteristiche che potrebbero rivelarsi crucialiuna squadra come il

Infortuni Empoli - D’Aversa recupera qualcuno per la sfida contro il Napoli? - Infortuni Empoli, le ultime novità (e recuperi) in vista della prossima sfida contro il Napoli di Antonio Conte L’Empoli è pronto ad affrontare il Napoli di Antonio Conte, con qualche possibilità di recuperare qualche giocatore fermo causa infortuni. LA SITUAZIONE – Da capire le condizioni di Viti che potrebbe […]. (Calcionews24.com)

Viti a rischio per la gara contro il Napoli. Empoli - tutte le alternative di D’Aversa - Sarà la prima seduta in cui si inizierà a lavorare in maniera più specifica per preparare la sfida al Napoli di domenica prossima all’ora di pranzo al Carlo Castellani-Computer Gross Arena (fischio d’inizio alle 12. Il classe 2006 ha già dimostrato in Coppa Italia all’Olimpico Grande Torino di non temere i grandi palcoscenici, giocando con naturalezza e coraggio, come se non fosse la sua partita ... (Sport.quotidiano.net)

Empoli-Fiorentina - le parole di D’Aversa : “E’ una sfida tra Davide contro Golia” - . Tuttavia, in queste partite è fondamentale l'interpretazione che si dà alla gara. Sarà una sfida che ricorda Davide contro Golia”. La nostra squadra ha sempre dimostrato coraggio e, se vogliamo colmare il divario con avversari più forti, dobbiamo puntare tutto sull'intensità". Anche durante le amichevoli pre-campionato, nonostante i carichi di lavoro, concedevamo pochissime occasioni agli ... (Sport.quotidiano.net)