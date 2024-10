San Severo: spara alla moglie e si uccide Intervento dei carabinieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo si è suicidato dopo avere sparato alla moglie. A causa del tentato femminicidio la donna è in condizioni molto gravi. Accaduto in mattinata a San Severo. Intervenuti i carabinieri. L'articolo San Severo: spara alla moglie e si uccide <small class="subtitle">Intervento dei carabinieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - San Severo: spara alla moglie e si uccide Intervento dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo si è suicidato dopo avereto. A causa del tentato femminicidio la donna è in condizioni molto gravi. Accaduto in mattinata a San. Intervenuti i. L'articolo Sane si dei proviene da Noi Notizie..

Tragedia a San Severo : un uomo spara alla moglie e si suicida davanti a un supermercato - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico fatto di cronaca si è verificato a San Severo, nel Foggiano, dove un uomo ha sparato alla moglie per poi togliersi la vita. Secondo le testimonianze, Furo ha aperto il fuoco contro la donna, colpendola in diverse occasioni. Iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla violenza domestica potrebbero risultare vitali per creare un ambiente in cui ... (Gaeta.it)

San Severo - Mario Furio spara all'ex moglie Celeste Palmieri e si suicida : lei lo aveva già denunciato - Mario Furio, 59 anni, ha sparato alla moglie Celeste Palmieri nei parcheggi dell'Eurospin di San Severo (Foggia). La donna è in gravi condizioni. (Notizie.virgilio.it)

Foggia - spara alla moglie e poi si uccide in parcheggio supermercato a San Severo - Un uomo e una donna sono morti.