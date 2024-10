Rizzo e Vannacci, l’ex Pc e il generale a braccetto a Roma: «No al pensiero unico» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Teoricamente agli antipodi, nella realtà, più vicini che mai. Marco Rizzo e Roberto Vannacci (assente al sit in a sostegno di Salvini a Palermo)si sono ritrovati nella giornata del 18 ottobre presso il Teatro Rossi a Roma, in occasione di un incontro organizzato dal movimento Meritocrazia Italia. Arrivano insieme, con la stessa auto, e sul palco è simbiosi. Soprattutto contro il «pensiero unico» e il «politicamente corretto», d’altronde l’ex Pc aveva recentemente fatto scalpore con le sue sparate anti woke: «In ogni pubblicità c’è un gay o un nero, a me piace la gnocca, posso dirlo?». Insomma, una certa affinità col generale si poteva già intuire, ma i due vanno oltre. Lettera43.it - Rizzo e Vannacci, l’ex Pc e il generale a braccetto a Roma: «No al pensiero unico» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Teoricamente agli antipodi, nella realtà, più vicini che mai. Marcoe Roberto(assente al sit in a sostegno di Salvini a Palermo)si sono ritrovati nella giornata del 18 ottobre presso il Teatro Rossi a, in occasione di un incontro organizzato dal movimento Meritocrazia Italia. Arrivano insieme, con la stessa auto, e sul palco è simbiosi. Soprattutto contro il «» e il «politicamente corretto», d’altrondePc aveva recentemente fatto scalpore con le sue sparate anti woke: «In ogni pubblicità c’è un gay o un nero, a me piace la gnocca, posso dirlo?». Insomma, una certa affinità colsi poteva già intuire, ma i due vanno oltre.

