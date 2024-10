Anteprima24.it - Rissa tra giovanissimi, il prefetto di Napoli: “Vanno aiutati a crescere”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’abbassamento dell’età dei ragazzi coinvolti in risse ed in fatti di violenza “preoccupa molto, preoccupa le istituzioni e noi stiamo promuovendo una serie di iniziative. Ma la prima iniziativa culturale spetta alla famiglia, alla scuola ma ognuno di noi è chiamato, per la propria responsabilità a promuovere ulteriori iniziative”. Lo ha detto ildi, Michele di Bari, rispondendo alla domanda di una giornalista, a margine della inaugurazione della Casa della Cultura a Pianura, su quanto accaduto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Chiaia. “I 13enni che fanno tali gesti – ha detto – significa che manca in loro un senso di appartenenza alla comunità, manca un’identità che li faccia protagonisti della loro età e nel mondo in cui viviamo. Questi ragazziaccompagnati, senza demonizzarli. Laè da condannare senza se e senza ma.