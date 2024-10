Puppo: “Sinner aveva qualche piccolo dolorino con Djokovic. Quando è stanco, diventa nervoso” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha parlato del torneo d’esibizione Six Kings Slam, commentando la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale, presentando l’ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Le vittorie di Sinner ed Alcaraz: “Il risultato era abbastanza prevedibile, anche se soprattutto nella partita tra Sinner e Djokovic, in realtà la vittoria di Sinner è stata più sudata, almeno per quanto mi riguarda, del previsto, ma meglio così. Abbiamo visto una partita vera. Io direi che non richiama certamente alle esibizioni. In palio sabato ci sono 6 milioni di dollari, e vedremo chi sarà il più forte, il più veloce tra Alcaraz e Sinner. Oasport.it - Puppo: “Sinner aveva qualche piccolo dolorino con Djokovic. Quando è stanco, diventa nervoso” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario, il giornalista di Eurosport ha parlato del torneo d’esibizione Six Kings Slam, commentando la vittoria di Janniksu Novakin semifinale, presentando l’ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Le vittorie died Alcaraz: “Il risultato era abbastanza prevedibile, anche se soprattutto nella partita tra, in realtà la vittoria diè stata più sudata, almeno per quanto mi riguarda, del previsto, ma meglio così. Abbiamo visto una partita vera. Io direi che non richiama certamente alle esibizioni. In palio sabato ci sono 6 milioni di dollari, e vedremo chi sarà il più forte, il più veloce tra Alcaraz e

