Premi Mediterraneo 2024 premiati anche Marotta Calhanoglu e Zola

(Adnkronos) – Il 21 ottobre dalle 14.30, presso Palazzo Valentini a Roma, andrà in scena la cerimonia di consegna de il "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024" e oggi la giuria ha svelato gli ultimi vincitori. Riconoscimenti che andranno al presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, al centrocampista nerazzurro e campione d'Italia in carica, Hakan Calhanoglu, e all'ex attaccante azzurro, oggi vicepresidente della Serie C, Gianfranco Zola. Nomi di assoluto livello e che si aggiungono a quelli già svelati, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli, Manuel Bortuzzo, Francesco Bonanni e tantissimi altri.

Premio Mediterraneo 2024 - anche Calhanoglu e Marotta si aggiungono alla lista dei premiati - Il Premio, organizzato in collaborazione USSI e l’AIPS Europe, è sostenuto dalla Fondazione Artemisia, e mira a promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, anche attraverso le arti e le lotte sociali. . Fanno compagnia a quelli già svelati in precedenza, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, ... (Sportface.it)

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. (Ilgiornaleditalia.it)

Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo - riconoscimenti a Immobile a coach Santarelli - Sono solo alcuni dei nomi che il prossimo 21 ottobre a Roma, presso Palazzo Valentini, riceveranno il “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024”, un riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, […]. La cerimonia si terrà il 21 ottobre a Roma a Palazzo Valentini Dall’attaccante del Be?ikta?, Ciro Immobile, al ct della nazionale di pallavolo turca, Daniele Santarelli. (Sbircialanotizia.it)