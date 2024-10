Sport.quotidiano.net - Podismo. Due vittorie assolute e tre podi. Incetta di premi per Alpi Apuane

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Duee treassoluti per gli atleti del Parco-Team Ecoverde Cetilar impegnati a Luni e Pisa. Alla quinta edizione della "Corri per il Gaslini", corsa di 9 chilometri sulle strade di Luni, vittoria assoluta per Andrea Nannizzi, secondo posto assoluto per Nicola Vanni e Marta Micchi, terzo posto assoluto per Marco Sagramoni, vittoria di categoria per Mirko Tarantola (SM e settimo assoluto), Fabrizio Santi (SM70) e Luciano Bianchi (SM65), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e buone prove per Gianni Francesconi, Giovanni Balloni e Giovanni Marra.