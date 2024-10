Pizzo sui gadget del Napoli: condannato il boss (Di venerdì 18 ottobre 2024) Racket sulla vendita dei gadget dello scudetto. Il Pizzo del boss sull?affare dell?anno, quello legato alla cavalcata tricolore del Napoli. È questo lo scenario che ha spinto il Ilmattino.it - Pizzo sui gadget del Napoli: condannato il boss Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Racket sulla vendita deidello scudetto. Ildelsull?affare dell?anno, quello legato alla cavalcata tricolore del. È questo lo scenario che ha spinto il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - il pizzo di 500 euro imposto per vendere i gadget scudetto : condannato il clan Troncone - Ulteriori intercettazioni come «Ora ti sparo una botta in fronte» e «Non ho paura di uccidervi» non hanno lasciato spazio ad interpretazione. Soprattutto mente fervida e scrittura sublime. In tanti se la tirano per molto molto meno. Ha scritto “Ricominciamo da tre”, editore Bompiani, con un contributo di Raiz. (Ilnapolista.it)