Pistocchi tuona: "Chi ha permesso la cessione di Kalulu andrebbe licenziato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Attraverso il proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi è tornato a parlare della cessione di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus

Pistocchi la tocca piano: «Chi ha dato il via libera alla cessione di Kalulu alla Juve andrebbe licenziato» - Pistocchi la tocca piano: le dichiarazioni sul difensore della Juventus in prestito dal Milan, Pierre Kalulu Il giornalista Pistocchi si è espresso sul proprio profilo X per analizzare il passaggio in ... (juventusnews24.com)

