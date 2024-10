Gaeta.it - Pianificazione strategica del turismo in Italia: la visione della ministra Santanchè per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore turisticono si trova ad affrontare sfide significative relative alla gestione dei flussi, e ladel, Daniela, ha condiviso la suaper un futuro più sostenibile e attrattivo. Durante il congresso dell’ANEF tenutosi a Bolzano,ha discusso di strategie per destagionalizzare ile ottimizzare l’esperienza per i visitatori, puntando sugli straordinari patrimoni naturalistici e culturali del Paese. Destagionalizzazione del: un obiettivo fondamentale Laha espresso l’importanza di una gestione più efficiente dei flussi turistici, sottolineando che in passato sono stati pianificati in modo insufficiente.