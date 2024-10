Sport.quotidiano.net - Perilli, show a Nuova Delhi. Oro in Coppa del mondo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È oro ed è fantastico. Per il valore della singola impresa e per il contesto di una carriera ricca di soddisfazioni, anche olimpiche. L’urlo di Alessandraparte forte dall’India e arriva nitido e chiaro anche in Italia e a San Marino. Asono andate in scena le finali didelnelle varie specialità del tiro a volo e nella trap femminile a trionfare è stata proprio, proprio come nel 2015 a Nicosia. La qualificazione alla finale era arrivata con l’ultimo posto utile, il sesto. Il punteggio di 114 centri su 125 piattelli aveva permesso alla tiratrice sammarinese di arrivare allo shoot-off, poi vinto, con l’indiana Singh e la turca Kaya.