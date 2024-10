Formiche.net - Perché il nucleare è un passaggio obbligato per l’IA. Il commento di Buono (newcleo)

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima Amazon, poi Google. Le Big Tech sembrano aver trovato un nuovo alleato per accelerare il progresso tecnologico: il. A distanza di pochi giorni entrambe hanno siglato accordi con compagnie americane, tracciando una via che potrebbe essere perseguita anche da altri. I consumi e quindi i costi energetici richiesti dall’intelligenza artificiale sono sempre più alti, visto che devono far funzionare data center sempre più grandi, motivo per cui occorre dare una sterzata sostenibile. Una svolta che avverrà con gli small modular reactors, i reattori di nuova generazione. Alphabet, controllata da Google, li produrrà collaborando con la Kairos Power. Le due hanno infatti sottoscritto il primo accordo al mondo in questo campo.