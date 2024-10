PAURA ITALIAN HORROR MUSIC, disponibile da oggi una collezione di brani dalle colonne sonore di film horror e thriller italiani! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi frenetici, percussioni ossessive, sintetizzatori angoscianti. Tutto questo è PAURA – ITALIAN HORROR MUSIC. La raccolta, da oggi disponibile in digitale, include ora il remix di DJ Paul del pezzo Giallo in Tensione di Daniele Patucchi e Cannibal holocaust – main theme di Riz Ortolani. I brani presenti all’interno della compilation hanno dato un grande contributo all’atmosfera del cinema HORROR ITALIANo e hanno arricchito le colonne sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni ’70 e dei film splatter e slasher degli anni ’80. Ascoltalo cliccando qui o nella playlist di Spotify subito sotto! DJ Paul è un DJ statunitense, noto come membro del gruppo hip-hop Three 6 Mafia. Nerdpool.it - PAURA ITALIAN HORROR MUSIC, disponibile da oggi una collezione di brani dalle colonne sonore di film horror e thriller italiani! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi frenetici, percussioni ossessive, sintetizzatori angoscianti. Tutto questo è. La raccolta, dain digitale, include ora il remix di DJ Paul del pezzo Giallo in Tensione di Daniele Patucchi e Cannibal holocaust – main theme di Riz Ortolani. Ipresenti all’interno della compilation hanno dato un grande contributo all’atmosfera del cinemao e hanno arricchito ledi film esoterici e soprannaturali degli anni ’70 e dei film splatter e slasher degli anni ’80. Ascoltalo cliccando qui o nella playlist di Spotify subito sotto! DJ Paul è un DJ statunitense, noto come membro del gruppo hip-hop Three 6 Mafia.

