Paulo Fonseca ha le ore contate | ecco chi può arrivare al Milan sabato sera

Un vento di passione, come cantava Pino Daniele, o un vento di tormenta, se i risultati non arriveranno. Dopo la sosta nazionali, Paulo Fonseca è atteso da un altro esame durissimo per il prosieguo della sua avventura da allenatore del Milan. Se il derby sembrava aver dato tranquillità all'allenatore portoghese, l'ex Roma sa che si giocherà molto nelle prossime gare con Udinese, Club Brugge e Bologna. Dovesse sbagliare di nuovo, secondo La Repubblica, i nomi per succederlo sarebbero quelli di Igor Tudor, di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri. Il primo sarebbe il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, il secondo di Furlani. Fonseca, però, spera di raddrizzare la china dopo la fallimentare trasferta di Firenze, tra litigi per battere un calcio di rigore e amnesie difensive che hanno portato le reti subite dall'ex Adli e da Albert Gudmundsson.

Milan - 7 gare in 21 giorni : ecco come Rafael Leao può salvare la panchina di Paulo Fonseca - Milan, si entra nel vivo della stagione: ora serve il miglior Rafael Leao, che può aiutare Fonseca. Dopo quanto fatto vedere con il suo Portogallo, c’è un giocatore che sarà osservato speciale, e chi se non lui: Rafael Leao. Si parte con l’Udinese a San Siro e si prosegue con Club Brugge, Bologna, Napoli, Monza, Real Madrid e Cagliari. (Dailymilan.it)

Milan - Gazzetta : Paulo Fonseca a rapporto con Rafael Leao e compagni. Il discorso - Nessun rimprovero ma grande motivazione per i prossimi impegni View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Da quanto si evince – nel suo discorso alla squadra – l’allenatore lusitano avrebbe forzato la mano sulla fase difensiva, comunicando al reparto che serve maggior attenzione, visto che diversi dei goal subiti dai rossoneri sono stati frutto ... (Dailymilan.it)

Tutti i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro l’Udinese a San Siro - Sportiello, portiere di riserva, ed Florenzi, laterale di esperienza, uniti a Hernandez, aumentano le difficoltà per Fonseca, costringendolo a lavorare su soluzioni alternative e a valorizzare i talenti a disposizione per coprire le lacune. Le sue caratteristiche di rapidità e dribbling sono particolarmente importanti per un’attacco che, in questo momento, necessita di freschezza e inventiva. (Gaeta.it)