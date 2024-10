Anteprima24.it - “Patente a Crediti”: il 23 Ottobre il Focus di approfondimento dell’ANCE Benevento

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in programma per il 232024, con inizio alle ore 10:30 presso il Teatro de Simone, ildisul tema della “” promosso ed organizzato da ANCE. L’iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle novità previste con il sistema dellaintrodotto con l’obiettivo di offrire uno strumento capace di garantire maggiore sicurezza, principalmente nei cantieri edili. Laè un sistema di qualificazione obbligatorio per aziende e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ogni impresa o lavoratore autonomo disporrà di una dotazione di un determinato numero diche non dovrà mai scendere al di sotto di 15. La normativa prevedeva il rilascio dellaa partire dal 1°2024, attraverso un portale dedicato.