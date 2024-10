Inter-news.it - Palmeri sorprende: «Non è l’Inter la squadra da battere. Un’altra»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tancredichiunque per il suo pensiero su Sportitalia. Equilibri completamente differenti in campionato tra Inter e Napoli. RIVALI – La lotta al vertice è fitta e ci sono tre squadre nel giro di pochi punti. Tancredicomunque con il suo pensiero: «La serenità dell’ambiente è fondamentale, così come la performance. Quest’anno dopo sette giornate posso dire che sarà un campionato dove un singolo dettaglio farà la differenza. Napoli, Inter, Juventus sono tutte sullo stesso livello, non metto il Milan. La pausa di due settimane se sei distratto può essere decisiva. Si parlava all’inizio di anti-Inter, ma adesso io vorrei aggiungere che il Napoli sarà lada. Dobbiamo cominciare a pensare questo con Conte allenatore ed un impegno a settimana.ora ha Roma e Juventus, i partenopei Empoli e Lecce.