Oh zoc**… Orrore a Fuori dal Coro l’inviata vittima di aggressione durante il servizio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Caos totale a Rete 4.daldi Mario Giordano c’è stata un’improvvisa, testimoniata dalle immagini del cameraman. Le inviate stavano parlando del degrado presente in alcune città italiane, quando improvvisamente si è registrato qualche episodio assurdo. In primis si sono recati nella zona est di Roma e qui sono rimasti già tutti sconcertati. Adal, dove c’è stata anche l’, c’è quella che viene definita occupazione record da parte di famiglie rom, che sono in un’area privata. Del Mauro ha notato quattro casupole in muratura e il racconto è stato questo: “Qua c’è un macchinone, qui ci vivono in quattro. Poi davanti a noi ce ne stanno altre due: 5 e 6. Poi ci sono 5 mini appartamenti, oltre a casette costruite in mattoni e materiali riciclati dai cassonetti, che sono cinque. Una ventina di casette costruite qui dentro”.