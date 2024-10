Lanazione.it - Nubifragio, Siena e le difficili ore, il sindaco: “La città ha reagisto subito, grazie”

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Oreperdopo il pesanteche ha provocato non pochi problemi in. Soprattutto per le tante attività economiche di via Massetana Romana. “Ringrazio – dice ildiNicoletta Fabio – il Comandante della Polizia Municipale Alfredo Zanchi e tutto il Corpo per l’impegno profuso fin dalle prime ore del maltempo, così come la Protezione civile comunale, l’ufficio tecnico e l’ufficio manutenzione, i dirigenti, gli operai e tutti i dipendenti comunali che si sono messi immediatamente a disposizione ognuno per le proprie competenze, così come tutti i volontari che in queste ore aiutano il Comune. C’è massimo impegno da parte di tutta la macchina comunale, che ha dareagito alla situazione”.