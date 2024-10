Novara-Albinoleffe | Convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la vittoria esterna sul campo del Renate firmata da capitan Ranieri, il Novara vuole confermare il suo ottimo stato di forma e restare in zona play off. Allo stadio “Silvio Piola”, gli Azzurri di mister Gattuso sono chiamati a superare l’esame Albinoleffe, reduce dal pareggio nel derby Today.it - Novara-Albinoleffe | Convocati, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la vittoria esterna sul campo del Renate firmata da capitan Ranieri, ilvuole confermare il suo ottimo stato di forma e restare in zona play off. Allo stadio “Silvio Piola”, gli Azzurri di mister Gattuso sono chiamati a superare l’esame, reduce dal pareggio nel derby

