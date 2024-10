Liberoquotidiano.it - "Non me ne frega un ca*** dei nomi": Milan, Fonseca perde la teste in pubblico

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Non miun c***zo deidei giocatori". Non sembra tranquillissimo, Paulo, nonostante il vertici delgli abbiano per l'ennesima volta confermato fiducia. Il clima aello non è dei migliori, alla vigilia del match contro l'Udinese a San Siro. Prima della pausa per le Nazionali, i rossoneri hanno perso in casa della Fiorentina, e male: per il gioco espresso, per le (solite) lacune difensive e soprattutto per le polemiche sulla auto-gestione dei giocatori in campo, con Tomori che alla fine del primo tempo ha "scippato" il pallone del rigore al tiratore designato Pulisic per consegnarlo al connazionale Abraham (che lo ha sbagliato). Un caso che ha rimesso in discussione la tenuta dello spogliatoio e soprattutto l'autorevolezza del mister portoghese, che nel fine gara aveva mostrato tutta la sua irritazione.