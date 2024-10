Mobilitazione nazionale del settore automotive: sciopero e manifestazione a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante giornata di Mobilitazione ha avuto luogo in Italia, caratterizzata da uno sciopero unitario nel settore automotive e da una manifestazione nazionale a Roma. Sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto“, i sindacati dei metalmeccanici, tra cui FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, hanno unito le forze per difendere l’occupazione e promuovere un futuro sostenibile per l’industria automobilistica nel Paese. Il percorso di protesta è iniziato dal primo turno di lavoro, approdando a richieste chiare e urgenti. Corteo a Roma e presenza dei leader sindacali Il corteo, che è partito da Piazza Barberini e ha raggiunto Piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di numerosi leader sindacali e lavoratori provenienti da tutta Italia. Gaeta.it - Mobilitazione nazionale del settore automotive: sciopero e manifestazione a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante giornata diha avuto luogo in Italia, caratterizzata da unounitario nele da una. Sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto“, i sindacati dei metalmeccanici, tra cui FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, hanno unito le forze per difendere l’occupazione e promuovere un futuro sostenibile per l’industria automobilistica nel Paese. Il percorso di protesta è iniziato dal primo turno di lavoro, approdando a richieste chiare e urgenti. Corteo ae presenza dei leader sindacali Il corteo, che è partito da Piazza Barberini e ha raggiunto Piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di numerosi leader sindacali e lavoratori provenienti da tutta Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero nazionale del comitato "Cancellieri Esperti 2024" : la mobilitazione anche a Catania - . . La giornata di protesta culminerà con una manifestazione intitolata “Da esperto a. In seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione con il ministero della Giustizia, il comitato "Cancellieri Esperti 2024" ha proclamato uno sciopero nazionale di categoria per il prossimo 8 ottobre 2024. (Cataniatoday.it)

Al via la mobilitazione nazionale UGL “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo” - Il 27 e 28 settembre in tutte le province d’Italia si terrà la mobilitazione nazionale dell’UGL “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo” per ribadire con forza le proposte del sindacato, tutte indirizzate a valorizzare il carattere sociale della prossima Legge di bilancio che il Governo si appresta . (Ilgiornaleditalia.it)

Sabato 28 settembre mobilitazione nazionale dell’Ugl a Salerno in piazza San Francesco per una Legge di Bilancio sociale - Ma senza una forte pressione dal basso, rischiamo di perdere l’occasione. Inoltre, si richiedono misure concrete per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui l’assunzione di ispettori e l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale per prevenire incidenti. Per questo scendiamo in piazza, per chiedere un sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, valorizzando gli elementi ... (Anteprima24.it)