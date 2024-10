Mistermovie.it - Mister Movie | Luke Evans e Sung Kang si sfidano a Taipei in un thriller adrenalinico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Preparatevi a un weekend, due dei volti più amati del cinema d’azione, si scontrano in un nuovo film che promette colpi di scena e inseguimenti mozzafiato. Una storia di amore, tradimenti e vendette In “Weekend a”,interpreta John Lawlor, un agente della DEA costretto a fuggire dadopo essersi innamorato della sua informatrice, Joey (interpretata da Gwei Lun-mei), una delle migliori autiste di trasporti della malavita asiatica. Anni dopo, John fa ritorno nella città asiatica, ma le sue intenzioni sono tutt’altro che chiare. È tornato per finire un vecchio lavoro o per riconquistare l’amore perduto? Un cast stellare Oltre ae Gwei Lun-mei, nel cast troviamo anche, noto per la saga di “Fast & Furious”, che interpreta il ruolo del potente boss della droga Kwang.