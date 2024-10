Mimi, Pablo, Elmira, Lorenzo e gli altri: chi sono i 12 cantanti ammessi ai live show di X Factor (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con gli Home Visit, X Factor è entrato ufficialmente nella fase cruciale del gioco. In questo step ogni giudice è stato chiamato a scegliere i tre artisti che porterà ai live show che porteranno, puntata dopo puntata, al all’elezione del vincitore. Da un po’ di anni a questa parte le categorie sono state abolite e quindi ogni giudice ha potuto scegliere chi gli pareva senza distinzione di genere, età e voce. E così sono passate, fra i tanti, Mimì, Pablo, Elmira, Lorenzo e tanti altri. La squadra di Achille Lauro Al grido di «”Se io dovessi investire su qualcuno, investirei su chi ha la fame vera, più del talento. Tu puoi essere il più talentuoso del mondo ma quando arriva quello con la fame, che si sveglia all’alba e va a dormire di notte e non dorme, ti distrugge”; Achille Lauro ha chiuso la sua squadra con Lorenzo Salvetti, Les Votives e i Patagarri. Biccy.it - Mimi, Pablo, Elmira, Lorenzo e gli altri: chi sono i 12 cantanti ammessi ai live show di X Factor Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con gli Home Visit, Xè entrato ufficialmente nella fase cruciale del gioco. In questo step ogni giudice è stato chiamato a scegliere i tre artisti che porterà aiche porteranno, puntata dopo puntata, al all’elezione del vincitore. Da un po’ di anni a questa parte le categoriestate abolite e quindi ogni giudice ha potuto scegliere chi gli pareva senza distinzione di genere, età e voce. E cosìpassate, fra i tanti, Mimì,e tanti. La squadra di Achille Lauro Al grido di «”Se io dovessi investire su qualcuno, investirei su chi ha la fame vera, più del talento. Tu puoi essere il più talentuoso del mondo ma quando arriva quello con la fame, che si sveglia all’alba e va a dormire di notte e non dorme, ti distrugge”; Achille Lauro ha chiuso la sua squadra conSalvetti, Les Votives e i Patagarri.

Stasera su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli 'Home Visit'. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i quattro giudici dovranno […]. Arriva il momento degli Home Visit, fase conclusiva delle selezioni Ultimo step di selezioni a X Factor 2024.

X Factor - stasera la scelta dei 12 protagonisti dei Live Show - Un’occasione preziosa, per i concorrenti, per mostrare ancora una volta il proprio valore, per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e per ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta; e per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile, quella che li costringerà a lasciare a casa solo un ... (Dailyshowmagazine.com)