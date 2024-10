Messi e il premio di miglior giocatore della storia: “Mondiali 2026? Vedremo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lionel Messi, capitano dell’Argentina campione del mondo, non ha escluso la sua partecipazione ai Mondiali 2026 negli Usa, Canada e Messico. Intervistato da Marca durante una speciale premiazione che lo riconosceva come il miglior giocatore della storia del calcio, ha dichiarato: "Cerco di non correre troppo. Mi concentro sul godermi ogni giorno. Quando arriverà il momento, Vedremo. Non mi piace affrettare le cose. Spero di poter continuare a esibirmi a questo livello perché mi rende felice". Il campione 37enne ha poi aggiunto: “Mi concentro di più sul sentirmi bene ora, assicurandomi di essere felice e di giocare bene. Se arriverò ai Mondiali del 2026 o menoVedremo quando arriverà il momento". Sport.quotidiano.net - Messi e il premio di miglior giocatore della storia: “Mondiali 2026? Vedremo” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lionel, capitano dell’Argentina campione del mondo, non ha escluso la sua partecipazione ainegli Usa, Canada eco. Intervistato da Marca durante una speciale premiazione che lo riconosceva come ildel calcio, ha dichiarato: "Cerco di non correre troppo. Mi concentro sul godermi ogni giorno. Quando arriverà il momento,. Non mi piace affrettare le cose. Spero di poter continuare a esibirmi a questo livello perché mi rende felice". Il campione 37enne ha poi aggiunto: “Mi concentro di più sul sentirmi bene ora, assicurandomi di essere felice e di giocare bene. Se arriverò aidelo menoquando arriverà il momento".

