Meloni e re giordano, sforzi per cessate il fuoco e ostaggi (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita in Giordania, è stata ricevuta da re Abdullah II e "i due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e degli sforzi comuni per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Quotidiano.net - Meloni e re giordano, sforzi per cessate il fuoco e ostaggi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia, in visita in Giordania, è stata ricevuta da re Abdullah II e "i due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e deglicomuni per unila Gaza e il rilascio degliisraeliani in linea con la risoluzione 2735, ribadendo la necessità di un processo politico che conduca alla soluzione dei due Stati". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

