Massimo Lopez torna sullo scioglimento de Il Trio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massimo Lopez torna sullo scioglimento de Il Trio a Ciao Maschio e fa una rivelazione: ecco le parole dell'attore L'articolo Massimo Lopez torna sullo scioglimento de Il Trio proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Massimo Lopez torna sullo scioglimento de Il Trio Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)de Ila Ciao Maschio e fa una rivelazione: ecco le parole dell'attore L'articolode Ilproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove eravamo rimasti : Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tour - ecco tutte le date - La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. Massimo Lopez e Tullio Solenghi«Dove eravamo rimasti propone numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, il confronto Mattarella/Bergoglio, inseriti ... (Spettacolo.eu)

Jennifer Lopez torna in copertina dopo il divorzio : è una diva in total animalier - Jennifer Lopez è tornata a posare in copertina dopo il divorzio da Ben Affleck. Per l'occasione ha sfoggiato un audace look animalier, trasformandosi in una diva glamour e sensuale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“È come se tutto il mio mondo fosse esploso. Pensavo di aver imparato - ma non è così” : Jennifer Lopez torna a parlare del divorzio da Ben Affleck - Devi essere completa, se vuoi qualcosa di più completo. Non posso cercare la felicità negli altri. . Devo avere la felicità dentro di me. Le difficoltà , soprattutto coniugali, erano nell’aria già quando Lopez ha deciso di cancellare il suo tour mondiale “per dedicarsi alla famiglia”. L'articolo “È come se tutto il mio mondo fosse esploso. (Ilfattoquotidiano.it)