Manzi sfiora i 100mila euro lordi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le sezioni trasparenza dei siti di Camera e Senato sono in corso di aggiornamento con le dichiarazioni dei redditi degli eletti che, per il 2024, ancora non sono state completamente caricate. Ma c’è ancora tempo per avere il quadro completo della situazione. Nell’attesa, tra i parlamentari marchigiani, i primi ad adempiere ai doveri previsti della legge sono stati la deputata maceratese Irene Manzi (Partito democratico) e il senatore Guido Castelli (Fratelli d’Italia). Decisa impennata per la parlamentare Dem che, a fronte di 42.772 euro dichiarati nel 2023 (redditi riferiti al 2022) per quest’anno, invece, arriva a un reddito complessivo lordo di 99.952 euro. Ritocco verso l’alto anche per il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli che registra un reddito complessivo lordo di 94.013 euro, contro con 70.956 dello scorso anno. Ilrestodelcarlino.it - Manzi sfiora i 100mila euro lordi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le sezioni trasparenza dei siti di Camera e Senato sono in corso di aggiornamento con le dichiarazioni dei redditi degli eletti che, per il 2024, ancora non sono state completamente caricate. Ma c’è ancora tempo per avere il quadro completo della situazione. Nell’attesa, tra i parlamentari marchigiani, i primi ad adempiere ai doveri previsti della legge sono stati la deputata maceratese Irene(Partito democratico) e il senatore Guido Castelli (Fratelli d’Italia). Decisa impennata per la parlamentare Dem che, a fronte di 42.772dichiarati nel 2023 (redditi riferiti al 2022) per quest’anno, invece, arriva a un reddito complessivo lordo di 99.952. Ritocco verso l’alto anche per il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli che registra un reddito complessivo lordo di 94.013, contro con 70.956 dello scorso anno.

