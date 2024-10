Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale (Di venerdì 18 ottobre 2024) I vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi da ieri, 17 ottobre 2024, in Toscana a causa dell'ondata di Maltempo che ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articolo Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: 200 interventi dei vigili del fuoco. Giani chiede a Musumeci lo stato di emergenza nazionale Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idelhanno effettuato circa 200da ieri, 17 ottobre 2024, ina causa dell'ondata diche ha duramente colpito la regione, in particolare le province di Siena e Livorno L'articoloin: 200deidellodiproviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana : riaperte la statale 12 dell’Abetone e l’Aurelia a Cecina - Anas comunica che è stata riaperta la strada statale 12 ''dell'Abetone e del Brennero'' nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia L'articolo Maltempo in Toscana: riaperte la statale 12 dell’Abetone e l’Aurelia a Cecina proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Maltempo colpisce il Centro Nord. Strade e case allagate in Toscana - L’ultima ondata di maltempo colpisce duro il centronord. Strade e case allagate in Toscana. Esondato il Po ai Murazzi Servizio di Alessio Orlandi The post Maltempo colpisce il Centro Nord. Strade e case allagate in Toscana first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo in Toscana : nuovi nubifragi colpiscono la regione a un mese di distanza dalla tragedia - Per il giorno di sabato, le scuole resteranno chiuse a Ravenna e in altri comuni della Romagna, in aggiunta a treni sospesi tra Faenza e Marradi. In risposta all’emergenza, altre sette regioni si preparano a fronteggiare un allerta arancione, tra cui Calabria, Sicilia, parte dell’Emilia-Romagna e Campania. (Gaeta.it)