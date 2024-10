Maltempo a Positano, pietre e detriti sull'Amalfitana: tratto di strada chiuso con Piano di Sorrento (Di venerdì 18 ottobre 2024) La pioggia torrenziale che da questa mattina si sta abbattendo sulla Costiera Amalfitana sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale. In particolare sulla statale 163 Amalfitana Ilmattino.it - Maltempo a Positano, pietre e detriti sull'Amalfitana: tratto di strada chiuso con Piano di Sorrento Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La pioggia torrenziale che da questa mattina si sta abbattendoa Costierasta causando notevoli disagi alla circolazionele. In particolarea statale 163

