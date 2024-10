M5S, Ex Ilva: nuovo sequestro, vecchia soluzione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCi chiediamo di quante drammatiche conferme il Governo ha ancora bisogno, prima di concludere che occorre un approccio innovativo ed ecosostenibile per una città come Taranto che non riesce ad intravedere la luce, intrappolata nel tunnel di quel maledetto profitto che si ottiene a scapito della vita umana? A che punto si dovrà arrivare per comprendere che la produzione a carbone è una condanna a morte gratuita per chi risiede, paradossalmente, in una delle più belle città italiane? Sono domande retoriche che nascono alla luce degli ultimi provvedimenti giudiziari sullo stabilimento siderurgico, che arrivano ad appena qualche ora di distanza dalla riaccensione dell’AFO1 da parte del Ministro Urso. Tarantinitime.it - M5S, Ex Ilva: nuovo sequestro, vecchia soluzione Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCi chiediamo di quante drammatiche conferme il Governo ha ancora bisogno, prima di concludere che occorre un approccio innovativo ed ecosostenibile per una città come Taranto che non riesce ad intravedere la luce, intrappolata nel tunnel di quel maledetto profitto che si ottiene a scapito della vita umana? A che punto si dovrà arrivare per comprendere che la produzione a carbone è una condanna a morte gratuita per chi risiede, paradossalmente, in una delle più belle città italiane? Sono domande retoriche che nascono alla luce degli ultimi provvedimenti giudiziari sullo stabilimento siderurgico, che arrivano ad appena qualche ora di distanza dalla riaccensione dell’AFO1 da parte del Ministro Urso.

M5S - Ex Ilva : nuovo sequestro - vecchia soluzione - La misura eseguita dal tribunale potentino ripropone la gravità di un quadro allarmante dal punto di vista ambientale, destinato ad aggravarsi ulteriormente a causa della latenza delle esposizioni. Ancora una volta a danno dei Cittadini. Com’è noto, i numerosi decreti hanno concesso la facoltà d’uso (mai concessa dalla magistratura) e la produzione potrà proseguire. (Tarantinitime.it)

Nuovo sequestro degli impianti dell’ex Ilva. Il gip di Potenza : “Evidente l’utilizzo criminale”. Ma l’acciaieria continuerà la sua attività - Il gip di Potenza: “Evidente l’utilizzo criminale”. L’atto è stato notificato nelle scorse ore ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in Amministrazione Straordinaria. La giurisdizione italiana in materia di misure cautelari – come ricorda la Gazzetta – infatti, prevede che se, eseguite durante un’indagine, non vengono rinnovate entro 20 giorni dalla dichiarazione di ... (Ilfattoquotidiano.it)

